Бишкек, 9 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Бывшего спикера парламента Киргизии Асылбека Жээнбекова, который также является родным братом экс-президента республики Сооронбая Жээнбекова, 9 декабря освободили из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщает новостной портал 24.kg.

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Сообщается, что Жээнбекову отменена ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу. Его освободили из-под стражи в зале Первомайского районного суда.

Сообщается, что в этот день также был освобождён из-под стражи депутат парламента республики Торобай Зулпукаров.

«Меня выпустили по решению большинства депутатов парламента. Я также до сих пор являюсь депутатом. Сейчас идут следственные мероприятия, я не могу дать подробные комментарии», — сказал Зулпукаров журналистам.

Напомним, Жээнбекова и Зулпукарова задержали в июне текущего года. Их подозревают в причастности к коррупции, связанной с разработкой золоторудного месторождения Кумтор.