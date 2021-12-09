Киев, 9 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому за публичное «отрицание вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории» можно будет штрафовать на сумму до $1890, направило в Верховную раду Украины правительство этой страны. Трансляция заседания украинского правительства велась 8 декабря на его канале в видеохостинге YouТube.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия», — говорится в проекте закона, который обнародован на сайте украинского правительства.

Также в нем предлагается считать публичным отрицанием «агрессии России» или «попыток легитимизировать аннексию территорий» хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам или «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее делегация политиков и общественников из Белоруссии в составе пяти человек прибыла в Крым.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.