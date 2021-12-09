Джакарта, , 15:48 — REGNUM Министерство транспорта Индонезии прогнозирует, что не менее 11 миллионов жителей страны продолжат путешествовать во время рождественских и новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.

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Сохраняется возможность передвижения 7,1% или около 11 миллионов жителей Индонезии, не смотря на введенные в стране ограничения по коронавирусу.

Данные получены по результатам опроса, проведенного на Яве и Бали.

Напомним, все путешественники должны быть вакцинированы и показать отрицательный результат теста на COVID-19.