Джакарта, 9 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Министерство транспорта Индонезии прогнозирует, что не менее 11 миллионов жителей страны продолжат путешествовать во время рождественских и новогодних праздников, сообщает CNN Indonesia.

Demis.nl Индонезия на карте мира

Сохраняется возможность передвижения 7,1% или около 11 миллионов жителей Индонезии, не смотря на введенные в стране ограничения по коронавирусу.

Данные получены по результатам опроса, проведенного на Яве и Бали.

Напомним, все путешественники должны быть вакцинированы и показать отрицательный результат теста на COVID-19.