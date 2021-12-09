Красногорск, 9 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2243 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 9 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 539 702 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 606 926.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 9 декабря число жертв COVID-19 увеличилось на 50 человек.