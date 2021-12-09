Москва, 9 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Красную карточку нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву отказался отменять контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом 9 декабря сообщает «Чемпионат».

Ian Burt Красная карточка

"Решение КДК нас расстроило, но не удивило», — заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в КДК заявили, что рассмотрят вопрос об отмене красной карточки Соболеву.

Напомним, Соболев был удален с поля в матче «Спартак» — «Ахмат». Он получил красную карточку за фол против Игоря Коновалова.