Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Вопрос о льготах для граждан с тремя орденами Мужества требует скорейшей проработки. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин

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"Вопрос о льготах для тех граждан, которые имеют три ордена Мужества — это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения», — заявил Путин.

«Согласен — поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», — указал он.