За неделю ОРВИ заболели более 33 тысяч новосибирцев
Кемерово, 9 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области на неделе с 29 ноября по 5 декабря зарегистрировано 33,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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Грипп
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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 111,6%», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что исследован клинический материал от 243 больных ОРВИ. У 70 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.