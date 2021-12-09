Орел, , 15:38 — REGNUM Ущерб на сумму более 20 млн рублей причинен ресурсоснабжающим организациям в результате действий управляющей организации в Орле, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 9 декабря старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Деньги Spb.sledcom.ru

Согласно данным прокуратуры, было установлено, что с июня 2018 года и по июнь 2021 года управляющая организация ООО «Жилищный эксплуатационный участок — 29», получавшая деньги от собственников многоквартирных домов за коммунальные услуги, не отправляла из на счета ресурсоснабжающих организаций и распоряжалось ими по своему усмотрению.

«В результате ресурсоснабжающим организациям (ООО «Орловский энергосбыт», МПП ВКХ «Орелводоканал», ООО «Газпром теплоэнерго Орел», ПАО «Квадро», ООО «УК «Зеленая роща») причинен материальный ущерб в общей сумме более 20 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

В отношении директора УК возбуждено уголовное дело по статье о растрате. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование дела прокуратура взяла под контроль.