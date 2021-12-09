Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В России идёт активная работа по защите окружающей среды. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Общественность в нашей стране остро и справедливо поднимает вопрос защиты окружающей среды. Собственно, во всём мире происходит, мы это прекрасно видим, понимаем», — заявил Путин.

«Среди них — поэтапное сокращение производства одноразовых и трудноперерабатываемых товаров. Это глобальный тренд, Россия тоже готовится к реализации этой многообразной, многоплановой задачи. И наш Совет, который традиционно уделяет такое большое внимание природоохранной тематике, разработал свои предложения, направил их в правительство Российской Федерации, где сейчас идёт работа над соответствующим законопроектом», — указал он.