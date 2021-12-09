Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. СПЧ смог решить проблему регулярного подтверждения инвалидности детям с диагнозом ретинобластомы. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Отдельно отмечу решение проблемы, которая касается небольшой группы людей, но для каждого из них имеет большое значение. Речь идёт о прооперированных детях с диагнозом ретинобластомы. Им нужно было каждый год — я помню обсуждение этого вопроса, помню как он поднимался коллегами, — этим детям нужно было каждый год по мере взросления подтверждать инвалидность, чтобы оплачивать замену глазного протеза», — заявил Путин.

«В результате обсуждения этого вопроса на Совете он, этот вопрос, был урегулирован. И сейчас инвалидность таким детям устанавливается сразу после операции, вплоть до 18 лет», — указал он.