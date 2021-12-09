Горно-Алтайск, 9 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, более половины новых носителей зарегистрирован в Горно-Алтайске (+18).

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Турочакского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 24 679. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 22 449 человек, в том числе 55 за сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 522, в том числе 474 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 615, за весь период — 339 548», — отметили в оперштабе.