Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В России подготовили законодательство для регулирования деятельности компаний в сфере информационных технологий. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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«Ещё одна задача, в решение которой Совет внёс свой вклад — это исполнение международными IT-компаниями, работающими у нас, российского законодательства. Не секрет, что у нас сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а тажке распространения противоправного контента, в том числе затрагивающие интересы детей», — заявил Путин.

«При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав. 1 июля этого года принят закон о приземлении… название его немного странноватое, загадочное, но содержание вполне конкретное. Сформулированы требования международным компаниям, работающим в российском сегменте интернета, о регистрации и открытии своих представительств в нашей стране», — указал он.