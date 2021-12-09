Кишинёв, , 15:12 — REGNUM Знаменитая скрипачка из Молдавии Александра Конунова не может добиться того, чтобы ей вернули изъятую скрипку произведённую школой итальянского мастера Антонио Страдивари. Об этом она заявила в соцсети Instagram.

Антонио Страдивари (Сергей Шакуров) Цитата из к/ф «Визит к Минотавру». Реж. Эльдор Уразбаев. 1987. СССР

«Все мы знаем текущую ситуацию в молдавской судебной системе. Сегодня это сказывается на моей карьере и моей жизни, завтра любой из вас может оказаться в подобной ситуации», — заявила Конунова.

Музыканта сообщила, что прокуратура занимается этим делом шесть недель. Конунова не может воспользоваться инструментом, из-за чего срываются концерты, ей приходится играть на другой скрипке, к которой нужно привыкнуть.

«Я деморализована и разочарована, потому что меня преследует моя собственная страна, известность которой я несу по всему миру более 20 лет. Мой имидж запятнан, мое имя и профессиональная деятельность скомпрометированы, мне нанесен моральный и материальный ущерб», — сказала знаменитая скрипачка.

Она разметила в сети интернет петицию с призывом ускорить рассмотрения дела о скрипке.

Напомним, 23 октября молдавские таможенники в кишинёвском аэропорту задержали Конунову, которая направлялась в Москву для участия в концерте. У женщины с собой была скрипка и документы, что инструмент создан в мастерской Страдивари. Скрипачку из страны не выпустили, а инструмент отправили на экспертизу. Конунову обвиняют в том, что она не задекларировала скрипку.