Липецк, 9 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 декабря подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Всего на территории региона было выявлено 77 тыс. 885 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 70 тыс. 562 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 431 — за последние сутки.

За весь период скончались 2536 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.