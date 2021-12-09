Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Мошенники в финансовой сфере на протяжении длительного времени оставались серьёзной проблемой в России. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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«Одна из (проблем) — защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили на улице без жилья буквально десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья, и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций», — заявил Путин.