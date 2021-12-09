Санто-Доминго, , 15:06 — REGNUM Министр Доминиканской республики Лисандро Марракула и глава французской делегации Франк Ристер 9 декабря в Национальном Дворце Доминиканы подпишут соглашение о развитии транспортной системы. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика

Накануне подписания Французское агентство развития провело встречу с Транспортным кабинетом Доминиканы. Политики обсуждали успехи в выполнении «плана устойчивой городской мобильности» и возможности «реализации интегрированной системы общественного транспорта».

Французская делегация проводит тур по Латинской Америке с целью укрепления межрегиональных экономических отношений. Ранее посольство посетило Колумбию и Эквадор.

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