Казань, 9 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Территория Татарии в ночь на 10 декабря окажется в зоне холодного атмосферного фронта — пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах возможен туман. Днем, с отходом холодного фронта дальше на восток и с ростом атмосферного давления, осадки ожидаются лишь местами и преимущественно в виде снега. Температура воздуха в западных районах республики понизится до —7… —12 градусов, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Andrey Мороз

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В выходные дни, 11 и 12 декабря, а также в начале следующей недели Татария окажется под влиянием обширного холодного антициклона, который сместится с северо-запада Европейской территории России. Существенных осадков не прогнозируется. Температуры в ночные и утренние часы понизятся 11 декабря до минус 15 градусов, при прояснениях — до —19°С. В ночные часы 12 и 13 декабря температура воздуха составит от —14 до —19 градусов, в низких местах до — 23 °C. Днем ожидается —7…—14°С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 10 декабря местами ожидаются порывы юго-западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, снег, метели. На дорогах снежный накат. Температура ночью составит от — 15 °C до — 20 °C (при прояснении — до минус 30°С). Днём будет от — 8 °C до — 13 °C.

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