Париж, 9 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Франция и Германия намерены продолжать поиск решения украинского кризиса и надеются «как можно скорее» организовать встречу с Россией, сообщает Le Figaro.

Stokpic Франция

«Нормандский формат не подвергался сомнению», — отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, подчеркнув «общую волю» Парижа и Берлина организовать «как можно скорее» встречу четырех министров иностранных дел.

«Мы знаем, что делать. Теперь нам нужна политическая воля для этого, и эта политическая воля может быть очень четко выражена во время министерской встречи в нормандском формате», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции считает необходимой деэскалацию по ситуации с Украиной и в связи с этим приветствует разговор президентов России и США.