Москва, , 14:36 — REGNUM США и Китай по-прежнему не могут найти общий язык во внешней торговле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

США и Китай Iecs

«Какие еще факторы, кроме коронавируса, оказывают существенное влияние на динамику экономического роста в Китае? Первое — укрепление китайского юаня. С марта 2020 года юань укрепился к доллару более чем на 10%. Это снижает привлекательность китайского экспорта, — сказал Дорофеев. — На это накладывается еще и рост цен на сырье, что еще больше увеличивает себестоимость китайских товаров для внешнего мира. В таких условиях Народный банк Китая проводит попытки смягчения денежно-кредитной политики, ослабляя требования к капиталу банков и условия рефинансирования для финансового сектора».

Однако, как подчеркнул Дорофеев, данная политика уже столкнулась с ограничением в виде банкротств в корпоративном секторе, в частности в секторе строительства.

«Дальнейшие послабления макропруденциальной политики (то есть политики, направленной на минимизацию финансового риска — прим. ИА REGNUM) могут только усугубить и без того опасную ситуацию с закредитованностью китайских компаний, — сказал Дорофеев. — И не менее важное — торговые войны Китая и США. Эта повестка никуда не делась с момента ее актуализации президентом США Трампом. Обе страны по-прежнему не могут найти общий язык во внешней торговле, которой все так же мешает много ограничений».

Как пояснил эксперт, очевидно, что в существующих условиях такое положение дел негативно сказывается на экономическом росте Китая, а также является большой угрозой для устойчивости роста глобальной экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о положении дел в экономике Китая высказался профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

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