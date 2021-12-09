Таллин, , 14:36 — REGNUM Без Польши военному блоку НАТО не имеет смысла вести общение с Россией, поэтому стоит подумать о замене участников встречи, например, поменять Италию на Польшу. С таким предложением бывший президент Эстонии и бывший сотрудник эстонской редакции радиостанции «Голос Америки» Тоомас Индрек Ильвес выступил на портале ERR.

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Комментируя предложение президента США Джо Байдена провести встречу на высшем уровне ведущих стран-членов НАТО и России, Ильвес заявил: «В этом заявлении не сказано, какие это страны, но обычно в голову приходят Великобритания, Франция, Германия и Италия. То есть на этот раз надо бы поменять Италию, которая имеет относительно небольшое отношение к России и ее проблемам в сравнении с Польшей».

Ильвес считает Польшу более сильным и мощным партнером НАТО, чем Италия.

«Все-таки нужна такая страна, как Польша, если начинать обсуждать Россию», — подчеркнул Ильвес.

Экс-президент Эстонии также критически отозвался о действиях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Макрона, которые после проведенной летом 2021 года Джо Байденом встречи с президентом России Владимиром Путиным хотели сами организовать собственный саммит с российским лидером, не проконсультировавшись со своими восточноевропейскими соседями.

«Это был провал. Я бы сказал, что это нанесло большой ущерб репутации Меркель в восточных странах Евросоюза» — утверждает Ильвес.