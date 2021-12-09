Москва, 9 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Доступность медицинских услуг является главной проблемой трудовых мигрантов из стран Туркестана в России. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эта информация была получена по результатам анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Проблемы, с которыми сталкиваются мигранты. На первом месте, 35%, — доступ к медицинским услугам. Следующая проблема связана с жильем, и затем — взятки в тех или иных органах. Вот три основные проблемы», — сказал Коженов.