Таллин, 9 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Правительство Эстонии установило минимальную заработную плату в 2022 году на уровне 654 евро в месяц. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Размер минимальной заработной платы основан на коллективном соглашении, подписанном в начале октября 2021 года профсоюзами и работодателями. В 2021 году минимальную зарплату в размере 584 евро в месяц получали 16 900 человек или 3,4% от всех наемных работников. Вдобавок к этому 22 400 человек зарабатывали в месяц от 585 до 653 евро.

Рост минимальной зарплаты означает также рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к «минималке» (например, родительское пособие, оплата декретного отпуска и так далее. Расходы на выплату пособий, выплачиваемых через Министерство социальных дел, вырастут примерно на 962 000 евро.

Повышение «минималки» также может привести к увеличению к увеличению платы за детский сад, если местное правительство увязало ее с минимальной заработной платой.

Ожидается, что повышение минимальной зарплаты повлечет за собой дополнительные налоговые поступления в размере 18 миллионов евро.

Текущая минимальная зарплата в размере 584 евро в месяц действует с 2020 года. Размер минимальной почасовой оплаты сейчас равен 3,48 евро. Теперь она составит в 2022 году 3,86 евро.