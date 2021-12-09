София, 9 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Тысячи работников дорожно-строительной сферы Болгарии объявили о намерении провести 10 декабря общенациональную забастовку протеста, требуя от правительства выплаты и повышения заработной платы, а также улучшения условий труда. Наиболее массовые мероприятия пройдут в центре столицы страны Софии, пишет 9 декабря болгарская газета «24 часа».

Nathan Keirn Протест

В открытом послании, адресованном президенту Болгарии Румену Радеву, а также временному премьер-министру страны Стефану Яневу и министру регионального развития служебного правительства Болгарии Виолете Комитовой, отмечено, что в ряде регионов дорожники не получали зарплату с апреля нынешнего года, а многим сотрудникам отрасли было отказано в социальных пособиях.

«На этом фоне у нас нет другого выхода, кроме организации бессрочной забастовки», — говорится, в частности, в документе.

Как ожидается, что уже завтра манифестанты соберутся у здания правительства в Софии, а также проведут демонстрации в нескольких крупных болгарских городах. Предполагается, что в ходе акций будет частично перекрыто автомобильное движение на нескольких автомагистралях страны.

Ранее болгарские власти неоднократно гарантировали профсоюзным лидерам обеспечить бесперебойное финансирование дорожной инфраструктуры, однако из-за бюрократических проволочек ни один соответствующий документ одобрение кабмина Болгарии не получил.