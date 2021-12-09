Салехард, 9 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 893 человека. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 890 — на три человека меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ЯНАО на 9 декабря подтвердили 59 611 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 517 человек.