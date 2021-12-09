Оренбург, 9 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11 меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 9 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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С начала пандемии на территории Оренбуржье общее число выявленных заражений достигло 103 673. На 100 тысяч населения приходится 5289,65 факта заболевания.

Оправились от коронавирусной инфекции 87 927 человек. По причине COVID-19 скончались 3254 оренбуржца. За последние сутки зафиксировано девять смертей.