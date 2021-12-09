Абакан, 9 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Хакасии пока не видят необходимости в досрочных школьных каникулах.

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Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в региональном правительстве, в республике высок уровень заболеваемости ОРВИ среди детей. Однако региональное управление Роспотребнадзора пока не видит оснований для досрочного ухода школьников на зимние каникулы.

В Роспотребнадзоре считают, что пока достаточно принимаемых мер по разобщению учеников. Речь идёт о случаях, когда в коллективе более 20% заболевших.

В Абакане на дистанционном обучении в настоящее время находятся учащиеся с пятого по восьмой классы. Подобные меры могут быть приняты в Черногорске и в других районах.

Если эпидситуация будет ухудшаться, зимние каникулы начнутся не 27 декабря, как планировалось, а раньше.

По данным республиканского минобрнауки, в 46 школах Хакасии 2 668 детей отправлены на карантин по заболеваемости коронавирусом или по контакту. Из-за ОРВИ закрыт 231 класс (это 5 776 детей). Есть и полностью закрытие школы.

Напомним, всего в школах Хакасии числятся 74 200 детей. В общей сложности на карантине находятся 8 444 ребёнка (11,4%).