Москва, 9 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям является финансово-кредитная сфера.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Также к таким сферам можно отнести потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство, уточнил он.

Это объясняется тем, что потенциальное получение прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности создает соблазн для коррупционных отношений.

«В связи с этим и получается, что там, где вращаются крупные суммы денег, прежде всего государственных, всегда найдутся желающие отщипнуть», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, за девять месяцев 2021 года в главное следственное управление СК России поступило 1032 уголовных дел коррупционной направленности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступило 924 таких дел, рост составил 11,7%.

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