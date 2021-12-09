Курган, 9 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Курганской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло на 9 декабря 918 человек. Об сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 913 — на пять человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Курганской области на 9 декабря подтвердили 47 000 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 296 курганцев.