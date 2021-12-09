Йошкар-Ола, 9 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 848 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в Марий Эл выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 401 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4086 человек.