Курган, 9 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 188 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 зарегистрировано в Кургане. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 190 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 9 декабря подтвердили 47 000 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 296 курганцев.