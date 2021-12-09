В Курганской области число заражений коронавирусом достигло 47 тысяч
Курган, 9 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружили 188 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 зарегистрировано в Кургане. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM)
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 190 случая.
С начала пандемии в Курганской области на 9 декабря подтвердили 47 000 случаев заражения коронавирусом, вылечились 37 296 курганцев.