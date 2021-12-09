Красноярск, 9 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 35 человек. Об этом сообщили 9 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации

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По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Красноярском крае скончался 7801 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 729 носителей коронавируса, выздоровели 745 человек.