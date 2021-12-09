Саранск, 9 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 9 декабря выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 149 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 024 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 136 человек, всего с начала пандемии выздоровели 31 433 жителя Мордовии. 935 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5656 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 1118 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3911 жителей республики.