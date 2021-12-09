Лос-Анджелес, США, 9 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:111.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 26 очков. В составе «Клипперс» защитник Брэндон Бостон набрал 27 очков.

«Клипперс» одержали 14-ю победу в 26 матчах сезона. «Бостон» потерпел 13-е поражение в 26 играх.

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