Саранск, 9 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 935 человек.

Как сообщало ИА REGNUM,по состоянию на 9 декабря в регионе выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 149 новых положительных тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 024 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5656 человек.