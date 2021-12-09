Ульяновск, 9 декабря, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области сотни пациентов каждые сутки вылечиваются от ковида, также сотни заражаются коронавирусом. При этом числе вылечившихся вдвое больше, чем вновь заболевших, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сведения оперативного штаба России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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По данным на 9 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 114 392 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 306 человек.

Вылечились 108 409 пациентов, что составляет 94,77% от общего числа выявленных случаев заражения ковидом. Из них за последние сутки победили болезнь 665 человек.

Напомним, что в Ульяновской области умерли 3498 ковидных больных (3,06% от числа выявленных случаев заражения).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе растёт заболеваемость ОРВИ. С 29 ноября по 5 декабря заболели 7934 жителя, что на 11,52% больше, чем было с 22 по 28 ноября.