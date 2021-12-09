Махачкала, 9 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки скончались от последствий COVID-19 четверо жителей региона. Самое большое число жертв опасной инфекции в период с середины сентября 2021 года было зафиксировано 3 декабря — 14 человек. Общее число случаев летального исхода достигло в республике с начала пандемии 3017, сообщили 9 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус

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За прошедшие сутки в Дагестане были подтверждены тесты на COVID-19 у 149 человек. Это наименьший показатель с 23 октября. Общее число носителей коронавируса достигло в регионе 62 772 человек. Из них сумели справиться с болезнью 57 979 пациентов, в том числе 121 человек — за прошедшие сутки.

По данным федерального оперштаба, в Дагестане привиты от коронавируса более 672 тыс. человек. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 24,9%.