Элиста, 25 апреля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. «Потенциал Калмыкии позволяет увеличить экспорт животноводческой продукции более чем в 100 раз», — считает новый глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Хасиков уверен, что объём экспортной продукции животноводства можно довести до 100 млн долларов, тогда как в планах на 2019 год он составит только 300 тысяч долларов. При этом глава Калмыкии напомнил, что «кратное увеличение производства и экспорта сельхозпродукции в регионе — задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным».

"От нашего региона ожидают прорывного развития отрасли. В Калмыкии основной драйвер развития сельского хозяйства — животноводство. Мы разводим крупный рогатый скот одной из лучших отечественных пород мясного направления — калмыцкой породы. Республика занимает лидирующие позиции в России по этому направлению», — сообщил Бату Хасиков.

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Одним из важнейших направлений животноводства Хасиков считает разведение овец, где Калмыкия занимает второе место в стране.

«Делать акцент на животноводство мы и будем дальше. Привлекая крупный бизнес в переработку продукции, при государственной поддержке, усилении ветеринарной службы, должной мелиорации, мы получим результат в разы превышающий тот, что запланировали», — заявил врио главы Калмыкии.

Хасиков также сообщил, что провёл в Москве встречу с представителями калмыцкого землячества, в том числе заинтересованными в инвестиционной деятельности. Одной из обсуждавшихся идей стало создание на базе Калмыцкого государственного университета единой электронной ветеринарной карты Калмыкии. «Любой животновод сможет позвонить в ветеринарный центр и получить все необходимые консультации специалистов. Бесплатно», — пояснил Хасиков.

«Сейчас нам важно определиться с приоритетами и на них сконцентрироваться. Выберем лучшее. Для реализации этих идей потребуется серьезная работа. Главное — что у бизнесменов к республике интерес есть», — подытожил Бату Хасиков.

Согласно официальным данным минсельхоза Калмыкии на 1 января 2019 года в республике сельскохозяйственным производством занимаются 78 сельскохозяйственных предприятий, 3 449 коллективных фермерских хозяйств и десятки тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения.

https://www.instagram.com/p/Bwpop5cjJCF/

Численность поголовья сельскохозяйственных животных составила 442,4 тысяч голов крупного рогатого скота, более 2,4 млн голов овец и коз, более 18 тысяч лошадей, более 800 верблюдов. Производство скота и птицы на убой составило 144 тыс. тонн, в т.ч. крупного рогатого скота — 73 тыс. тонн, овец и коз — 66,6 тыс. тонн. Объём валовой продукции сельского хозяйства составил 26 млрд. 789,3 млн. руб., из них в животноводстве — 22 млрд. 879,2 млн. руб.