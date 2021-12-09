Иркутск, 9 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Не все психологически готовы к прививкам от коронавируса, потому что сегодня нет понятного объяснения всему происходящему, считает заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду»). Её слова сегодня, 9 декабря, цитирует официальный сайт иркутского парламента.

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Лариса Егорова также напомнила, что с одной стороны, в СМИ идёт мощная социальная реклама прививочной компании, с другой стороны многие лидеры мнений выступают против вакцинации, раздувая антипрививочные настроения. В результате человек остался один на один перед выбором вакцинироваться или нет.

«Я, как мама и бабушка, выступаю за то, чтобы все вакцинировались, за то, чтобы мои дети вакцинировались. Я за вакцинацию. Но я категорически против того, чтобы этот процесс происходил принудительно», — отметила вице-спикер.

Лариса Егорова напомнила, что суть вакцинации заключается в том, что человек защищает себя от того, чтобы тяжело не болеть и снизить риск летального исхода. И это должен быть личный выбор человека. У людей накопилось огромное количество вопросов. Пока они не получат на них грамотные ответы, процесс вакцинации будет проходить с большими трудностями, уверена Лариса Егорова.

Как сообщало ИИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

К примеру, депутат Алтайского краевого законодательного собрания провели опросное голосование и большинством голосов поддержали правительственные законопроекты.

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