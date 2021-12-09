София, , 12:47 — REGNUM В районе заброшенного курорта на перевале Ханбоаз в Великотырновской области на севере Болгарии задержана группа из 11 человек, незаконно проникших на болгарскую территорию из Турции. Об этом 9 декабря сообщает софийское издание «Монитор» со ссылкой на региональное управление МВД Болгарии.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, нелегалы являются выходцами из Афганистана. По предварительным данным, так называемые «проводники», переведя своих «подопечных» через турецко-болгарскую границу, бросили их в Хаинбоазе без денег, еды и воды. По словам задержанных, в течение нескольких дней они были вынуждены питаться корнями растений и листвой, а также пить дождевую воду.

Все нелегалы были доставлены в региональный центр для беженцев. Ведется следствие.

Ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границы элитные подразделения армии для охраны рубежей страны от незаконного проникновения. Предполагается, что в ближайшее время болгарские военные приступят к патрулированию границы с Сербией.