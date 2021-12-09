София, 9 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В районе заброшенного курорта на перевале Ханбоаз в Великотырновской области на севере Болгарии задержана группа из 11 человек, незаконно проникших на болгарскую территорию из Турции. Об этом 9 декабря сообщает софийское издание «Монитор» со ссылкой на региональное управление МВД Болгарии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно официальной информации, нелегалы являются выходцами из Афганистана. По предварительным данным, так называемые «проводники», переведя своих «подопечных» через турецко-болгарскую границу, бросили их в Хаинбоазе без денег, еды и воды. По словам задержанных, в течение нескольких дней они были вынуждены питаться корнями растений и листвой, а также пить дождевую воду.

Все нелегалы были доставлены в региональный центр для беженцев. Ведется следствие.

Ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границы элитные подразделения армии для охраны рубежей страны от незаконного проникновения. Предполагается, что в ближайшее время болгарские военные приступят к патрулированию границы с Сербией.