Пенза, 9 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 9 декабря зарегистрировали 95 051 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 350. Обновленные данные публикует общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 357 человек. Выздоровели с начала пандемии 69,7 тыс. ковид-пациентов, в том числе за сутки — 688 человек.

Скончались всего 4377 пациентов с коронавирусом, из них 19 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 570 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией детей выявлено в России с начала нынешнего года, что составляет около 9,5% от всех случаев заражения коронавирусом в стране за данный период.

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