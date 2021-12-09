Петрозаводск, 9 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Карелии ответил на вопрос местных жителей, которые привились от коронавируса иностранной вакциной и хотят посещать общественные места, где нужен обязательный QR-код. По словам Михаила Охлопкова, без ПЦР-теста таким гражданам не обойтись.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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Как пояснил чиновник, на сегодняшний день иностранные вакцины, которые используются в Европе, не зарегистрированы на территории России.

«Производители данных вакцин не подавали заявок на регистрацию своей продукции на территории Российской Федерации», — напомнил региональный министр.

Ввиду чего, для посещения общественных пространств люди, которые привились иностранной вакциной, могут пройти ПЦР-тестирование на территории России.