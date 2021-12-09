Симферополь, 9 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. До 3 319 коек сокращён коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в Республике Крым. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона 9 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще месяц назад на территории республики было развернуто 5 365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы», — прокомментировал врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Скорупский уточнил, что на 9 декабря в регионе от COVID-19 лечатся 5 581 человек, из них на амбулаторном лечении 2 905 больных и на стационарном — 2 676 пациентов.

«Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 306 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Занятость коечного фонда — порядка 80% ежедневно», — уточнил врио министра.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 338 новых пациентов с коронавирусуом, выписаны 409 человек. За сутки зарегистрирована смерть 25 ковид-пациентов, а общее число жертв инфекции в Крыму достигло 3 823 человек.