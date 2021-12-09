Барнаул, 9 декабря, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, поддержавшие большинством голосов правительственные законопроекты о введении QR-кодов, направили в Государственную думу ряд предложений по его усовершенствованию. В частности, как сказано в официальном сообщении алтайского парламента, предлагается изменить название двухмерного штрихового кода (QR-кода) на «Сертификат здоровья».

ИА REGNUM QR-код

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Помимо этого предложено урегулировать вопрос предъявления одновременно с двухмерным штриховым кодом документа, удостоверяющего личность (установить закрытый перечень документов), а для лиц, авторизованных через портал госуслуг (в том числе через мобильное приложение), также предусмотреть возможность предъявления QR-кода без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Также алтайские парламентарии считают необходимым уточнить возможность отображения сведений о результатах ПЦР-исследования на наличие новой коронавирусной инфекции на любом цифровом устройстве, а также на бумажном носителе и установить единый срок действия двухмерного штрихового кода для вакцинированных граждан, граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, и граждан, имеющих медицинский отвод.

В АКЗС предложили уточнить и полномочия глав регионов, дополнив их полномочием по обеспечению дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

Большинство алтайских депутатов путём опросного голосования признали инициативу целесообразной (40 человек) и только 26 были «против».

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