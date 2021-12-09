Барселона, Испания, , 12:11 — REGNUM Лидер Социалистической партии Каталонии в испанском парламенте Сальвадор Илья призвал положить конец «политизации» языка и образования в Каталонии после решения Верховного суда страны ратифицировать постановление о преподавании 25% предметов на испанском языке в каталонских школах. Об этом он заявил в своем выступлении на телеканале La 1.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы должны успокоить людей, изолировать семьи от этих дебатов и позволить профессионалам в области образования делать свою работу», — сказал Илья, когда его спросили о случае в школе в Канет-де-Мар (Барселона).

Ранее одна из семей в Каталонии заявила, что чувствует себя притесненной после того, как власти Испании через суд добились проведения 25% уроков в регионе на испанском языке.