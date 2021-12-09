Кишинёв, 9 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Следователи Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии завершили расследование дела о контрабанде анаболиков через посольство Молдавии в России. Об этом сообщает пресс-служба молдавского ведомства.

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Сообщается, что дело передано в суд. Правоохранители подозревают, что в деле могут быть другие соучастники преступления.

«Прокуратура распорядилась о проведении параллельных финансовых расследований, которые ещё продолжаются», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2020 года на таможенном посту «Паланка» на молдавско-украинской границе был остановлен автомобиль посольства Молдавии в РФ. При обыске было установлено, что из Молдавии пытались вывезти партию анаболиков на общую сумму более $450 тыс. По делу были задержаны четыре человека, в том числе бывший глава молдавской дипмиссии в Москве Андрей Негуца.