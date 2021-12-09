Париж, 9 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Франция не планирует объявлять дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 9 декабря заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке в эфире телеканала BFM.

George Hodan Олимпиада

«Франция этого не будет делать», — заявил Бланке, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического бойкота Олимпиады по примеру США.

Он добавил, что следует отделять спорт от политики, и если этого не делать, то «соревновательный процесс будет убит».

По словам министра, Франция предпримет другие шаги на политическом уровне, не связанные с бойкотом, поскольку «нужно осуждать нарушения прав человека, но при этом сохранять адекватный подход».

Напомним, 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады, предполагающем отказ от поездки в Китай американских официальных лиц. Официально эту инициативу поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

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