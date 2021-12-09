Ташкент, 9 декабря, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Ташкенте стартует акция в честь медиков, отдавших жизни в борьбе с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба ташкентского городского хокимията (администрации).

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«11 декабря в 10:00 (08:00 ск) в скверике у входа в парк Победы начнётся закладка Аллеи Памяти», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на первом этапе будет посажено 61 дерево, среди которых чинары (платаны), карагачи и акации.

При этом, количество узбекских медиков, погибших во время борьбы с пандемией, не называется.