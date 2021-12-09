Нур-Султан, , 16:48 — REGNUM Цель казахстанских элит — отрыв населения и особенно молодёжи от России. Такое мнение высказал 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт из Казахстана на условиях анонимности.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Конечная цель власти в Казахстане — окончательный культурно-психологический отрыв населения республики от России», — заявил собеседник агентства.

«Основной упор при этом делается на молодежь: со временем к власти в стране должны прийти люди, воспитанные на западных «демократических» ценностях и отвергающие общую судьбу и общие интересы с Россией», — пояснил эксперт.

«В судилище над блогером Ермеком Тайчибековым в ход идут самые нелепые фейки и передергивания. С учётом местной специфики, конечно» — заключил казахстанский политолог.

Напомним, что пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён судьёй Ауэзовского суда г. Алма-Аты Динарой Джузбаевой к четырём годам заключения. Прокурор Алия Оспанова требовала лишить Тайчибекова свободы сроком на пять лет.